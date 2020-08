Pelé entrenó en Guanajuato y balonero le detuvo penal

Guanajuato, Guanajuato.- Previo a su participación en el mundial de México 70’, la Selección de Brasil, donde jugó Pelé, estuvo en Guanajuato y en la capital, un balonero le detuvo penal.

En Guanajuato capital, la Selección de Brasil estuvo en el hotel ‘Parador San Francisco’, donde estuvieron a puerta cerrada. En la capital del estado, la Selección de Brasil entrenó en la cancha del Deportivo ‘Nieto Piña’, que sufrió modificaciones, ya que no había césped.

En un entrenamiento, Salvador Vargas, quien era balonero y ayudaba en los entrenamientos, pudo detener un penal a Pelé. José Hernández contó que comenzaron a tirar balones a Vargas, y éste comenzó a detenerlos, por lo que hubo aplausos y llegó Pelé.

(Pelé) Toma el balón, lo recuerdo, con sus dos manos, lo pone en la mancha del tiro penal. Hice la finta del lado derecho y me la tiró quedito, iba bien colocado, pero quedito. Agarré a tomar el balón con las dos manos. La tomé y me paré. Él se sorprendió, me abrazó y me palmeó”, declaró Vargas sobre Pelé.