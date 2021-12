Mauricio Ymay tuvo que postergar vacaciones por agresión de Miguel Herrera a Martinoli

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Mauricio Ymay habló sobre su experiencia, cubriendo a la Selección Mexicana y fue cuestionado sobre si vio la pelea entre Christian Martinoli y Miguel Herrera, pero el reportero aseguró que no, aunque tuvo que suspender sus vacaciones por el pleito.

En la plática, Mauricio Ymay recordó cuando cubría a Selección Mexicana, comenzando con Hugo Sánchez como técnico en 2007 y finalizando con Gerardo Martino en 2018, pero este último ya en ESPN, cuando Antonio de Valdés le preguntó si estaba presente en el momento cuando Miguel Herrera golpeó a Christian Martinoli.

Yo estaba en el hotel, curioso porque una parte de nosotros viajaba a México en la mañana en ese mismo vuelo y otra parte, viajábamos en la tarde. Yo viajaba en la tarde y el que me despierta es Javier Alarcón, me habla y me dice: ‘¿Qué sabes de esto?’, ‘Javier, estoy dormido’”, contó Ymay.