'Pensé que era broma que me querían ver', dice canterano de Reboceros

La Piedad, Michoacán.- De la cantera de futbolistas piedadenses, Alejandro "Chulo" Torres es otro de los ejemplos que, poco a poco está ganando terreno en el Club Reboceros de La Piedad, en el cual pronto espera su debut.

La verdad al momento que el profesor Héctor Jair Real me notificó que me quería ver entrenar en el primer equipo, no la creí, pensé que era broma y ahora estamos acá trabajando para ganarme ese lugar con el que sueño", reveló el jugador de Tercera División Profesional.