Argentina.- El defensa argentino Alexis Salinas narró la tragedia que vive, luego de recibir un balazo en el rostro.

Según narró el jugador del Arsenal de Sarandí, la noche del sábado estaba con unos amigos afuera de una peluquería, cuando unos desconocidos los atacaron desde un auto. Testigos narraron que el ataque se dio con una escopeta y sin que hubiera alguna advertencia.

"No vimos a nadie; fue una sorpresa. Estuvimos un minuto y sentí la explosión enfrente de mi cara", contó Alexis en declaraciones a varias televisoras, luego de dejar el hospital.

El impacto me tiró hacia atrás y sólo se me ocurrió arrastrarme por el piso. Después sentí otro disparo y ahí ya no vi más nada. La verdad, pensé que me habían matado".