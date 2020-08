¡Pero si aún no comienzan! Ramón Ramírez renuncia al Atlético Ensenada

León.- Cuatro meses después de haber sido anunciado como director deportivo del Atlético Ensenada, Ramón Ramírez anunció en su cuenta de Twitter que renunció al cargo debido a que la institución no presenta las condiciones necesarias para realizar su trabajo.

“Por no tener las condiciones para una correcta gestión deportiva, me veo en la necesidad de hacerme a un lado de esta organización”, escribió el exjugador en el comunicado que dio a conocer.

Atlético Ensenada es uno de los más o menos 19 equipos que se registraron en la Liga de Balompié Mexicano, organización presidida por Carlos Salcido y cuya creación fue consecuencia de la desaparición del Ascenso MX.

Según su cuenta en redes sociales, la institución apenas inició con las visorías esta semana, así como con su pretemporada rumbo al torneo oficial.

En el escrito, Ramírez aclaró que si bien no había recibido un salario desde que el club hizo oficial su fichaje en el cargo, ésta no fue la principal razón que determinó su decisión, aunque quizá sí una de las causas.

“A pesar de no haber recibido remuneración alguna a la fecha; que aclaro, no es la principal causa, la Dirección Deportiva requiere de planeación, trabajo en equipo, pero principalmente de seriedad, condiciones que desafortunadamente no se dieron”.