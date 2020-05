‘Perro’ Bermúdez estuvo a punto de ir a ESPN; ‘al aire, ‘Joserra’ es déspota’, dice

Miami, Florida.- Enrique ‘Perro’ Bermúdez fue entrevistado en ‘Ahora o Nunca’ de ESPN y el cronista reveló que estuvo cerca de ir a la televisora. También, mencionó que hubiera sido difícil trabajar con José Ramón Fernández, ya que, al aire, se le hace una persona déspota.

Entrevistado por Herculez Gomez y Mauricio Pedroza, ‘Perro’ Bermúdez contó que estuvo “a 20 segundos” de llegar a ESPN.

‘Perro’ Bermúdez contó que estaba a punto de firmar con ESPN, cuando fue a Televisa Deportes y en la empresa le dijeron que no se fuera, por lo que hubo una negociación.

Posteriormente, en 2013, ‘Perro’ Bermúdez llega a Univisión, televisora con la que narró en la Copa del Mundo Brasil 2014. Para Rusia 2018, Univisión perdió los derechos de transmisión, por lo que fue aTelevisa como “refuerzo” y después, llegó TUDN.

Enrique Bermúdez aclaró que nunca dejó de narrar el futbol mexicano, pero sí dejó de narrar para México, porque era comentarista de partidos de Liga Mx para Estados Unidos.

Cuestionado por Mauricio Pedroza sobre qué habría pasado si hubiera llegado a ESPN, trabajando con José Ramón Fernández, ‘Perro’ Bermúdez señaló que habría sido algo difícil.

Bermúdez señaló que respeta mucho a ‘Joserra’, calificándolo como el mejor periodista en México, por su palmarés, por su historial y por la crítica que maneja, pero no le gustan ciertos aspectos del analista.

‘Perro’ Bermúdez señaló que no sabe si hubiera ‘chocado’ con ‘Joserra’, porque a su parecer, el periodista trata mal a sus compañeros y es déspota al aire.

Algo que no me gusta, como televidente, no he trabajado con él, es la forma en la que trata a sus compañeros. Es déspota, al aire”, dijo.