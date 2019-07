'Perro' lo nomina y Paco Villa revela que se casó con hermanastra

3 cosas que no sabías de mí?



1. Quería ser Economista, fui al ITAM dos semestres, pero me gustaba más el fútbol y el dominó que la ley de la oferta y la demanda.



2. Me casé con la hija de la esposa de mi papá, quien ahora también es mi suegro. ��



3. Mal juego fútbol. �� https://t.co/ZU3LLEhKkS