‘Perro’ Bermúdez revela que exjugador de Cruz Azul le pidió no seguir con apodo

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, Enrique ‘Perro’ Bermúdez recordó los apodos que ha puesto a jugadores en el futbol mexicano, revelando que un exjugador, que militó en Cruz Azul, le pidió no continuar con el que le había puesto.

‘Perro’ Bermúdez señaló que ‘El Emperador’ a Claudio Suárez no era suyo, sino de Gerardo Peña, recordando que él puso ‘El Sheriff’ a Fernando Quirarte, ‘El Grandote de Cerro Azul’ a Carlos Hermosillo, ‘El Brody’ a Jorge Campos y ‘El Príncipe Guaraní’ a Pepe Cardozo.

También recordó que él fue quien puso ‘Gruñón’ a Beto García Aspe, ‘Capitán Furia’ a Alfredo Tena, reconociendo que algunos jugadores le han agradecido por sus apodos, pero reveló que solo un jugador le pidió no seguir con el apodo que le dio.

Solamente uno, hasta ahora, jugador de Cruz Azul, le puse ‘La Jirafa’. Me dijo, ‘oiga, señor Bermúdez, le suplico que no me diga así, mis cuates ya me traen en friega’ y dejé de decírselo”, declaró.