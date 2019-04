Tras pelea de Marioni, confirman donde se jugará final de Copa Mx

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El miércoles por la noche, el entrenador Bruno Marioni protagonizó una pelea con un aficionado y aunque se especuló que el estadio Olímpico Benito Juárez podría ser vetado, no será así y la final entre Juárez y América será en Chihuahua.

Mediante sus redes sociales, la Copa Mx informó que la Gran Final del torneo se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el próximo miércoles 10 de abril a las 8 de la noche, tiempo del centro de México.

Fecha y Horario de la #GranFinal de la #COPAMX #Clausura2019 . @fcjuarezoficial vs @ClubAmerica . https://t.co/27UdzwXaMT pic.twitter.com/8d1jouBPNd

Juárez llega como líder del torneo y de eliminar a Pumas en semifinales. América, llega a la final, tras eliminar a Xolos de Tijuana.

En conferencia de prensa, Marioni señaló que sí hubo enfrentamiento, pero, porque fue agredido.

El entrenador de Pumas declaró que tuvo que pasar por donde estaban diversos aficionados de Juárez, y se presentó la agresión.

Lamentablemente se dio una agresión de algunos aficionados, a las cuales respondí y no voy a justificarme el haber devuelto la agresión, pido disculpas al aficionado que me agredió y me dio una patada”, declaró.