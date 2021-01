Pese a que Griezmann y De Jong fallaron penales, Barcelona jugará final en Supercopa de España

Barcelona, España.- Pese a la fallas de Antoine Griezmann y Frenkie de Jong en los tiros penales, FC Barcelona jugará la final por la Supercopa de España el próximo domingo 17 de enero.

En tiempo regular de la semifinal ante Real Sociedad, el encuentro quedó empatado a un gol, con anotaciones de Frenkie de Jong al minuto 39’, para FC Barcelona y al minuto 51’, Mikel Oyarzabal marcó de penal para dar el empate para ‘La Real’.

������ ESTAMOS EN LA FINAL!!!!!!!!!

��❤️ ¡FORÇA BARÇA! pic.twitter.com/bmBQFHpjLk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2021

El partido finalizó empatado a un gol, por lo que llegaron los tiempos extras, donde no hubo goles y por ello, los tiros penales. Desde los once pasos, Real Sociedad falló los tres primeros tiros con Jon Bautista, Oyarzabal y Willian José, pero anotaron Mikel Merino y Adnan Januzaj. Por FC Barcelona, fallaron Frenkie de Jong y Antoine Griezmann, pero marcaron Ousmane Dembelé, Miralem Pjanic y Riqui Puig anotó el penal, con el que el equipo culé disputará el título por la Supercopa de España, que no gana desde 2019.

�� Tanda de penaltis



⚽ ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE @RiquiPuig! (2-3)



Real Sociedad ❌❌❌✅✅

Barça ❌✅✅❌✅



¡¡¡CLASSIFICADOS PARA LA FINAAAAAL!!! ��❤



�� #SupercopaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2021

FC Barcelona jugará la final por la Supercopa de España el próximo domingo 17 de enero ante el ganador de la segunda semifinal entre Real Madrid y Athletic Bilbao, que se jugará este jueves 14 de enero a las 2:00 de la tarde (tiempo del centro de México) en La Rosaleda.

La final de la #SupercopaBarça nos espera este domingo culeeeeeers �� Força Barça ��❤ pic.twitter.com/Qi1FkIpGzn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2021