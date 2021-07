Piedadense Odalis López será parte del equipo mexicano de Fitness

La Piedad, Michoacán.- Sin parar está la carrera deportiva de la piedadense Odalis López, quien recién fue convocada para integrarse al equipo mexicano de Fitness, que tendrá competencia de carácter mundial en el siguiente semestre de este año.

Me tocó estar en la justa de Silao el fin de semana y me fue bien; me traje un primer lugar en mi categoría de bikini, por lo que me servirá para continuar trabajando arduamente antes de viajar con la selección”, dijo Odalis López.