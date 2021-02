'Piojo' sobre Martinoli: ‘No voy a ser su amigo’; escogería retiro a dirigir a Chivas, dice

CDMX.- En entrevista con Zabalive, el técnico Miguel Herrera fue cuestionado sobre su pelea con Christian Martinoli y contestó que, pese a que haya una solución, nunca sería amigo del cronista de Azteca Deportes. También, mencionó que de elegir, preferiría el retiro a dirigir a Chivas.

Sobre Christian Martinoli, Miguel Herrera mencionó que el primero en agredir fue el cronista, ya que se lanzó en contra de su familia. También recordó que, antes de la agresión, le dijo a Luis García que buscó la manera de solucionar la situación con Martinoli.

“Le dije (a Luis García): ‘Dile que baje, que nada más critique mi profesión y que me critique a mí, pero a mi familia no se tiene porque meter'”, declaró.

Miguel Herrera señaló que ofreció una disculpa pública, pero no se ha vuelto a cruzar con Martinoli y si llegan a verse, aseguró que no pasará nada. El técnico mencionó que nunca escuchó una disculpa del cronista.

Herrera aceptó que se equivocó y perdió la cabeza al agredir a Martinoli, pero señaló que la experiencia le ayudó como persona.

No tengo buena relación con él, ni la tendré. Somos seres humanos muy distintos. No voy a ser su amigo, no vamos a ser amigos, porque creo que no debemos ser amigos, dos personas que tuvieron diferencias muy fuertes y porque no teníamos una amistad”, mencionó.

‘El Piojo’ señaló que no sería lógico que Christian Martinoli y él se hicieran amigos, añadiendo que no ha hablado mal del cronista de Azteca Deportes. Herrera recordó que mencionó que se subiría a un ring, si fuera obligatorio, con Martinoli, ya que tuvo un problema real, pero hoy no.

Miguel Herrera mencionó que dejó el problema atrás y aprendió de la situación con Christian Martinoli.

Elegiría retiro a dirigir a Chivas

Zabalive también preguntó sobre qué preferiría: si dirigir a Chivas o retirarse como entrenador, a lo que Miguel Herrera aseguró que preferiría el retiro.

Tienes dos opciones: entrenar a Chivas o retirarte como entrenador”, cuestionó Zabalive. “Prefiero retirarme como entrenador”, respondió Herrera.

‘El Piojo’ mencionó que si decidiera dirigir a Chivas, sería faltarle el respeto a América, asegurando que el equipo azulcrema le dio todo, y porque no sería benéfico, ni para Chivas, ni para él.