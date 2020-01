‘Plaza La Luz es mi plaza’, recuerda Diego Silveti cariño de leoneses

León, Guanajuato.- El diestro guanajuatense Diego Silveti se prepara intensamente en la ganadería de Villa Carmela para su compromiso que sostendrá este sábado 25 de enero en la segunda corrida de la Feria Taurina León 2020.

La Plaza de toros La Luz es mi plaza. Desde que soy matador de toros, desde hace 9 años, no he faltado a la Feria de León donde he obtenido importantes triunfos", señaló el irapuatense Silveti en visita a la redacción de AM.