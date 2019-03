Poco posible que Hugo dirija a Real Madrid, dice Faitelson; Miguel Herrera apoya a Sánchez

David Faitelson fue crítico al momento de hablar sobre la posibilidad de ver a Hugo Sánchez en el banquillo de Real Madrid, asegurando que es poco posible que 'Hugol' llegue como técnico merengue.

Señalando en su videocolumna que no tiene nada en contra de los sueños de Hugo, Faitelson resaltó que el ex técnico y ex jugador de Pumas es ejemplo de tenacidad, pero se equivoca en la manera de llegar.

Fue un enorme jugador de futbol y está en su legítimo derecho de pensar que él tiene las condiciones para dirigir al Real Madrid, pero tiene que prepararse”, señaló.

Faitelson señaló que para llegar a Real Madrid, el técnico tiene que crear un nombre en el futbol europeo, ya que actualmente no lo tiene o comenzar desde las fuerzas básicas del equipo merengue, como lo hizo Zinedine Zidane, tricampeón de Champions League o Santiago Solari, actual entrenador del primer equipo.

¿Por qué no ha ido Hugo Sánchez a picar piedra, a dirigir a un equipo de media tabla para abajo o de la segunda división de España? ¿Por qué no ha insistido con Florentino Pérez para meterse en los sistemas del Real Madrid y trabajar desde ahí?”, cuestionó.

Faitelson remarcó que, con todo respeto, el brincar de la mesa de Futbol Picante al banquillo de Real Madrid, es un salto muy intrépido, muy peligroso y poco posible.

'Hugo no está loco en levantar la mano para Real Madrid', dice Miguel Herrera

Por su parte, el técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, apoyó al actual comentarista de ESPN, asegurando que Sánchez “no está loco” en levantar la mano para llegar a Real Madrid.

No (está loco), porque es una figura del equipo, si yo digo que estoy para el Real Madrid estaría loco, pero Hugo no, fue la figura de ese equipo", expresó solidario Miguel Herrera.

Desde México, analistas de diversos medios de comunicación y los aficionados en redes sociales se han dividido en opiniones sobre lo elocuente que es Hugo Sánchez al candidatearse para el club más importante del planeta.