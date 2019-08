'Podrá ser Messi, pero si no tiene actitud, no jugará', dice Herrera sobre Ménez

CDMX.- Jéremy Ménez ha tenido pocos minutos en seis partidos del Apertura 2019 y sobre esto fue cuestionado el técnico Miguel Herrera, quien señaló que el francés no muestra actitud para pelear un lugar en el equipo.

En conferencia de prensa, Miguel Herrera señaló que él no quiere jugadores de un partido o para un fin de semana, sino quiere a alguien que se “mate como los otros compañeros”, y cuando lo necesiten, levante la mano para poder jugar.

Si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé, podrá ser Messi, si no quiere, no va a jugar alguien que no quiera”, declaró sobre Ménez.