Podría haber de 22 a 24 equipos en Liga; no habrá Copa Mx un año, confirma Bonilla

CDMX.- En diversas entrevistas, el presidente ejecutivo de Liga Mx, Enrique Bonilla, señaló que el no ascenso no duraría seis temporadas, sino tres, mencionando que en Liga podría haber de 22 a 24 equipos. También confirmó que la Copa Mx 2020-2021 no se jugará.

En Fox Sports, Enrique Bonilla señaló que para las temporadas 2020-2021 y 2021-2022 no habrá ascenso deportivo, sino será hasta la temporada 2022-2023, cuando pueda haber otro equipo en el máximo circuito.

Bonilla señaló que el equipo que gane el ascenso deportivamente, tendrá que haber cumplido con los requisitos de consolidación financiera, administrativa y de infraestructura.

A partir de la tercera temporada, podrán estar participando en la Liga MX. Podemos llegar de 22 a 24 clubes”, confirmó.

Para la temporada 2019-2020 se suspendió el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Se cancela Copa MX 2020-2021

En Azteca Deportes, Enrique Bonilla señaló que, ante la cancelación de partidos de Selección Mexicana en 2020, para el próximo año, se deberán recuperar, por lo que se abrirá espacio para los partidos y por ello, no se jugará la Copa Mx.

Es un problema de calendarios, la Selección va a tener que jugar muchos partidos, de Fechas FIFA que se han cancelado y nosotros tenemos la necesidad de abrir espacios, para que el equipo cuente con los mejores integrantes y no haya partidos el mismo día”, declaró.

Por otra parte, Bonilla señaló que la final de Copa Mx entre Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana sigue en pie, aún con fecha pendiente.