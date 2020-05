‘Policía me vendó los ojos, me llevaron a fiesta y conocí a ‘El Chapo’’, revela ‘Travieso’

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, Jorge ‘Travieso’ Arce contó que, en un momento de fama alta, elementos de Policía le vendaron los ojos, lo dejaron en una fiesta y ahí conoció a varios narcotraficantes, entre ellos Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

‘Travieso’ Arce contó que, después de su participación en Big Brother, llegó a tener mucha fama, asegurando que parecía Luis Miguel.

Un día me hizo la parada la Policía, me vendaron los ojos, me llevaron a un rancho, no supe a dónde”, declaró.