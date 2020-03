‘Pollo’ Briseño no aceptaría reducción en sueldo; ‘me endeudé’, dice

Guadalajara, Jalisco.- Tras el parón en diversas ligas de futbol en el mundo, en Europa se está planteando reducir el sueldo de los jugadores y si llega esta propuesta a hacer en Liga Mx, Antonio ‘Pollo’ Briseño aseguró que no la aceptaría, porque se ‘endeudó’ y explicó en qué.

Entrevistado por Marca Claro, ‘Pollo’ Briseño explicó que no podría reducir su sueldo, porque tiene proyectos por hacer, así como un patrimonio.

Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, esto a título personal. Uno tiene necesidades con base en su sueldo, yo en lo personal, no (lo aceptaría)”, declaró.

‘Pollo’ Briseño señaló que esta propuesta no ha llegado a discutirse en Chivas y añadió que es un tema delicado por la situación con el COVID-19.

Mediante su cuenta de Instagram, ‘Pollo’ Briseño explicó en qué “se endeudó”, señalando que invirtió en diferentes aspectos.

Invertí en cosas, en inmuebles, en mi casa, en terrenos, en departamentos, etc. En muchas cosas que he invertido mi dinero y no es que me esté dando una vida de más de la que puedo vivir, estoy creando un patrimonio”, declaró.