‘¿Cómo me voy a enfrentar a los jotos?’ Así es la discriminación en la lucha libre

Polvo de Estrellas fue pionero en la lucha exótica, sin embargo, el declararse homosexual fue mal visto por otros luchadores, incluso cuando peleaba “como hombre”.

Felipe Alvarado, el verdadero nombre de Polvo de Estrellas, platicó para El Blog de la Lucha sobre lo difícil que fue saltar al ring y que los otros peleadores se rehusaran a luchar contra él.

Polvo de Estrellas habló sobre las duras luchas que tuvo que enfrentar ante personajes como Canek, Texano y las facciones de Los Diabólicos y Los Misioneros de la Muerte, a quienes recuerda como "muy fuertes" y que "madreaban" aunque supiera defenderse.

"Al principio no me querían, aunque yo luchaba de hombre. Cuando yo salté a ser exótico sí había discriminación, así era la lucha porque a mí me tocó Canek, Dos Caras, Los Misioneros de la Muerte, Los Diabólicos”.

El luchador aclara que muchos de los golpes lo se los daban por se exótico u homosexual, sino porque la lucha libre es un deporte de alto contacto.

“Yo me acuerdo que la primera vez que fui a luchar a Japón fue contra Rocky Santana, mano a mano, era muy difícil porque eran muy fuertes... Texano, Negro Navarro, Canek, gran camada, me madreaban. Aunque metiera las manos me madreaban, aunque me supiera defender, yo pegaba uno y me pegaban tres, pegaba tres y me pegaban cinco, no es tanto por la discriminación, eran muy fuertes".