Primo Quiroz mostrará colección de 20 mil fotos sobre Club León

León.- Con más de 20 mil fotos digitalizadas, cientos de recortes de periódicos y mucha pasión, Primo Quiroz Durán, ex delegado estatal del Issste en Guanjuato expondrá "Salón de la Fama: Pasión León".

Cabe señalar que Primo Quiroz fue presidente del Club León, ahora no desempeña cargo alguno, pero lo consideran el aficionado número 1, ya que desde los 4 o 5 años asistió a los juegos y su familia fue de los fundadores del Club.

"Soy parte del comité de los festejos de los 75 años, y espero para esas fechas tener todo listo, es una colección particular que he ido guardando, en el salón de la fama se hablará de la historia del futbol en León, murales donde nació el club; el barrio Arriba en la calle Constanza y ahí están los equipos que han sido campeones, con sus estrellas y algo de resaltar es que no ha sido vandalizado" comentó Primo Quiroz.