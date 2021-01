Por COVID, Sebastián Sosa perdió el cabello y pestañas; ‘Agarraba mechones’, revela

Buenos Aires, Argentina.- En preguntas y respuestas con el Líbero de TyC Sports de Argentina, Sebastián Sosa reveló que, como consecuencia del COVID-19, perdió el cabello y las pestañas, añadiendo que con el cabello, llegó a tomar mechones en sus manos.

Cuestionado sobre si seguiría calvo, Sebastián Sosa mencionó que a finales de agosto de 2020 comenzó a caérsele el cabello de manera abrupta, debido al COVID-19.

Era de quedarme con los mechones en la mano; y de todo el cuerpo, no solo de la cabeza, cejas, pestañas y después averigüe que era una secuela de COVID, tenía pelos parados, la crestita ya no me gustaba y decidí raparme”, declaró.