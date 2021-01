Por COVID en Jalisco, Degollado FC jugará en La Piedad ante Fuerza Naranja

La Piedad, Michoacán.- Para Cristian Martínez, entrenador del Degollado FC, el partido de este sábado ante Fuerza Naranja, de la jornada 19 de la Liga TDP, es una revancha para recuperar terreno perdido con la derrota ante Lobos ITECA.

El partido se juega a las 11:00 horas en la cancha del estadio Juan N. López en La Piedad, Michoacán, casa de Degollado FC para esta jornada debido a que en Jalisco no había las condiciones para llevar a cabo el partido debido a Covid-19.

“Creo que nosotros mismos tenemos esa deuda de la semana anterior y más que nada, nos vemos obligados a reivindicarnos con la victoria en casa donde entrenamos con la mira en ese objetivo”, aseguró el estratega.

Pese a que Degollado FC tendrá ausencias en su primer equipo porque varios viajaron a Durango con la categoría Premier, Cristian Martínez dijo que esto no debe ser pretexto por si el marcador no les favorece, aceptando que están trabajando con un plantel base y el no tenerlos perjudica, pero confía en el plantel para suplir a los que no estarán.

“Sabemos que esto ya será así con registro único de los muchachos. Al final somos la misma empresa que busca proyección para nuestros futbolistas y desde ese punto de vista hay que verlo; nosotros saldremos con lo que tenemos para el juego de este sábado”, finalizó.