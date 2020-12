Por Tigres en Mundial de Clubes, modifican fechas de varios partidos en Guard1anes 2021

Monterrey, Nuevo León.- Debido a que Tigres participará en el Mundial de Clubes, a disputarse en febrero de 2021, diversos partidos de Guard1anes 2021 cambiarán de horario.

Para la Jornada 4, el partido entre Tigres y Necaxa se jugará el jueves 28 de enero a las 9:00 de la noche en el Estadio Universitario y por este, el duelo entre Chivas y FC Juárez cambia de horario el sábado 30 de enero y se jugará a las 7:00 de la noche. También, el partido entre Cruz Azul y Querétaro sufrió cambio de horario y ese mismo sábado, se jugará a las 9:00 de la noche.

Para la Jornada 5, el partido que tendrá Tigres ante FC Juárez se jugará el miércoles 14 de abril a las 9:00 de la noche y el partido entre Necaxa ante Cruz Azul cambiará de horario y se disputará el viernes 5 de febrero a las 9:30 de la noche.

Para la Jornada 6, Tigres enfrentará a Cruz Azul y este duelo está sujeto a la calendarización de la Liga de Campeones de Concacaf 2021, torneo en el que que la Máquina participará. Si no hay partido en ‘Concachampions’, el duelo entre Tigres y Cruz Azul se jugará el miércoles 17 de febrero a las 9:00 de la noche; si hay duelo, se jugará hasta el miércoles 21 de abril a las 9:00 de la noche. Por este cambio, los enfrentamientos a disputarse el sábado 13 de febrero: Guadalajara vs Necaxa y América vs Querétaro, se jugarán a las 7:00 y 9:00 de la noche, respectivamente.

Del 1 al 11 de febrero de 2021, se disputará el Mundial de Clubes en Catar, en el que jugará Tigres como representante de Concacaf, al haber conseguido la Liga de Campeones de Concacaf 2020.

