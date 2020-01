Por adeudo con Britos, Gallos no podría arrancar el C2020

Querétaro.- A pocos días de que de inicio el torneo Clausura 2020 en el futbol mexicano, los Gallos Blancos de Querétaro no podrían arrancar dicha campaña ya que presentan adeudos con el jugador uruguayo Matías Britos.

El ex jugador de la Fiera, declaró para la cadena ESPN, que el pasado mes de agosto, firmó su culminación de contrato por lo que el club queretano debía pagarle cierta cantidad, acordada a cubrirse en cinco cuotas, misma que hasta el momento no ha pagado. Dichos pagos estaban programados originalmente a realizarse en los meses de agosto, septiembre y octubre - diciembre de 2019.

En diciembre acepté que se me pagaran los montos vencidos con los impuestos y dije que no era necesario que me dieran los intereses. Resolvió Controversias que se hiciera así, pero aún no se me ha pagado. También venció la cuota del 31 de diciembre y no recibí nada”, declaró el ex jugador del León.