Por andar de galán, futbolista mexicano revela su nuevo equipo en Tinder

Irlanda.- Al parecer hizo ‘match’ con su nuevo equipo. El mexicano Jesús ‘Chino’ Pérez reveló en dónde jugará en este 2020, al publicarlo en su cuenta de Tinder.

El actual futbolista de la Universidad de Illinois de Estados Unidos publicó en la descripción de Tinder que estará en el Dundalk FC del futbol de Irlanda.

Jesús 'Chino' Pérez, mexicano que juega en Estados Unidos

Primera vez en Europa, futbolista de Dundalk FC. Pide por mi Snapchat o Instagram”, publicó Jesús Pérez como descripción.

Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R — Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) January 7, 2020

La imagen del perfil de Tinder de 'Chino' Pérez se difundió rápidamente y actualmente, Dundalk FC no ha anunciado su incorporación, aunque la cuenta "Out of Context League of Ireland" le dio la bienvenida.

Dundalk FC es el actual campeón de la Liga de Irlanda Primera División y en seis temporadas, el equipo la ha ganado en cinco ocasiones.