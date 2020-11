‘Por falta de comunicación, se dijo que Noah no es mi hijo’, dice Ch14 y no cierra puerta al 'Tri'

Los Ángeles, California.- En rueda de prensa, ‘Chicharito’ Hernández habló sobre el partido ante Seattle, donde anotó un gol y también sobre su vida personal, señalando que, por falta de comunicación, se ha dicho que Noah no es su hijo; el jugador no le cierra las puertas a Selección Mexicana.

En la conferencia, ‘Chicharito’ aseguró que es bien sabido con quién trabaja de manera emocional, recibiendo muchas críticas, pero ahora qué hizo el gol, ¿qué se dirá?.

Todo se ha completamente desmedido. En falta de responsabilidad y comunicación, he optado por hacer esa ley, a la antigüita de ignorar todo lo malo y no digas nada, cuando era al revés. Hasta la gente ha estado diciendo que mi hijo (Noah) no es mío, imagínate hasta donde he dejado esa comunicación. Estoy tomando cartas en el asunto en toda mi vida”, declaró.