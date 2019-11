¡Por fin! Con León, Ángel Mena se estrena con gol en liguilla

Morelia, Michoacán.- Tuvieron que pasar 12 juegos de liguilla y 536 minutos para que Ángel Mena por fin pudiera festejar un gol en la fiesta grande del futbol mexicano.

El ecuatoriano marcó su primer gol en la liguilla de la Liga MX ante Morelia, justo en la ida de los cuartos de final del Apertura 2019 que se juega en el estadio Morelos.

Mena recibió un pase de Jean Meneses en los linderos del área y con control dirigido esquivó a un rival y se perfiló para meter un tiro raso y colocado que venció al portero michoacano Sebastián Sosa.

La anotación de Mena, representó la ventaja parcial para León en un duelo que ha dado muchas emociones para la tribuna.

En blanco con Cruz Azul y en el Clausura 2019 con León

Ángel se había ido en blanco en sus dos primeras liguillas con Cruz Azul (Apertura 2017 y Apertura 2019), donde apenas jugó 46 minutos en cinco partidos. También tuvo ausencia de gol en el Clausura 2019, cuando después de haber sido campeón goleador en la fase regular, no pudo marcar en una liguilla en donde para su mala fortuna, salió lesionado en la final de vuelta ante Tigres.

En la semana previa a la liguilla del Apertura 2019, Ángel Mena había sido claro en que “yo acá no vine con cartel de goleador, no sé porqué se enfocan únicamente en que si Ángel Mena hace gol o no hace gol”.

Y si bien Mena es un volante ofensivo que tiene la tarea asignada de asistir a sus compañeros y participar en la creación del volumen de juego, su primer gol en liguilla le ha caído de maravilla al Club León, sobre todo, después de que las alarmas verdiblancas se han encendido con la lesión de José Juan Macías, que ha tenido que abandonar el campo del estadio Morelos por un dolor en el tobillo izquierdo.