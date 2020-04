‘Por mí, seguiría drogándome’, recuerda Chávez infierno y no descarta pelea en el Azteca

CDMX.- En plática con el presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, Julio César Chávez recordó el ‘infierno’ que fue la adicción a las drogas y aseguró que, de no haber recibido ayuda, por él seguiría drogándose.

En video en vivo, publicado por WBC University en Facebook, Julio César Chávez habló sobre su pasado, asegurando que no se arrepiente de nada, pese a que se retiró a una edad alta y declaró que si se hubiera cuidado, habría llegado a 100 peleas invicto, porque era un peleador natural, al entrenar con costal y pera.

Después de sus declaraciones, Chávez recordó que cuando “lo tuvo todo” y estaba en lo alto, siendo campeón del mundo, teniendo dinero, mansiones y yates, se sintió vacío.

Decía, ‘Dios mío, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tanto vacío, por qué me siento solo, si estoy rodeado de mucha gente? Si soñaba con lo más grande, tener todo esto y lo tuve a manos llenas y no me llenó. ¿Qué fue lo que busqué? La cosa más estúpida y tonta: el alcohol y las drogas”, mencionó.