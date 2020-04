Por miedo y desconocimiento, Briseño no fue a Real Madrid o ManCity

Guadalajara, Jalisco.- En plática con varios aficionados de Chivas, Antonio ‘Pollo’ Briseño reveló que pudo haber ido a Real Madrid o a Manchester City, pero no se fue, debido a miedo y desconocimiento.

En la plática, difundida por Chivas TV, ‘Pollo’ Briseño señaló que a los 17 años, cuando fue campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17, tuvo oportunidad de ir a Europa.

Briseño señala que a sus 17 años, quedaba libre del equipo en el que estaba, por lo que solo se pagarían sus derechos de formación.

Creo que me dio un poquito de miedo, de no saber, de ver los ejemplos, muy mal de mi parte, por no estar muy bien informado, porque mi papá no es de futbol. Con gente importante que me decían: ‘quédate, consolídate en México y luego te vas”, añadió.

Briseño aseguró que decidió quedarse en México, pero después se permitió la llegada de extranjeros, sin regla de 20/11.

‘Pollo’ Briseño señaló que si hubiera llegado a Europa a los 18 años, sería una historia completamente diferente.

Pese a no haberse ido al futbol de Europa a los 18 años, ‘Pollo’ Briseño aseguró que no se arrepiente de su decisión de debutar en México y consolidarse.

Tuve la oportunidad de irme a los 17, no me fui; tuve la oportunidad de irme a los 20, no me fui. Tuve un precontrato de Sassuolo de Italia, recién ascendido. No me arrepiento, porque estoy en las Chivas, el equipo más importante de México”, aseguró.