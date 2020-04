“Por momentos, la pasé mal en Tigres”, dice Lucas Zelarayán

Luego de cuatro años y seis títulos, Lucas Zelarayán decidió marcharse de Tigres en busca de la continuidad que la institución felina no le daba.

Contento por su presente en el Columbus de la MLS más allá de la preocupación por el coronavirus, que lo tiene encerrado en su casa junto a su esposa e hijo, charló en exclusiva con Súper Deportivo.

¿Por qué decidiste irte de Tigres?

En el club la pasé muy bien. Fue una decisión personal, futbolística, para volver a sentirme importante en un equipo. El proyecto que me presentaron en Columbus fue muy bueno. Tigres siempre quedará en mi corazón, hay gente que quiero mucho. Pero quería progresar como futbolista.

Siempre se habló que te querían muchos clubes de Argentina. ¿Estuviste cerca de alguno?

Hubo interés de todos menos Boca. Hablé con gente de River, Racing, Independiente y San Lorenzo. Del que más cerca estuve fue de Racing, no se dio el acuerdo en los números con Tigres porque ellos tienen una forma de negociar: pedían un valor por mi pase y si no llegaban a esa cifra, no se hacía la operación.

¿Por qué saliste?

Ya estaba en un momento que me encontraba mal anímicamente en Tigres, la estaba pasando mal, pero nunca me peleé por salir y no quise forzar nada. Y quizás no se dio una vuelta a la Argentina.

La pasé mal porque hubo momentos en los que no jugaba, también me tocó quedarme afuera de una final. No hubo nada personal, sólo aspectos futbolísticos que no estaba de acuerdo, más allá de estar en un gran club, donde competía todos los días con jugadores de selección y hasta a veces me ganaba un lugar.

A Tigres, Lucas Zelarayan llegó en el Clausura 2016 y ganó tres Ligas Mx con el equipo felino.