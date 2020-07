Por primera vez, cancelan gala del Balón de Oro

León.- Por primera vez desde 1956, la revista France Football decidió no entregar el Balón de Oro debido a la situación que vive el futbol en todo el mundo a consecuencia del covid-19.

"Creemos que un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En términos deportivos, solo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es muy poco para evaluar y juzgar", señaló en un comunicado el Grupo L’Équipe, al que pertenece France Football.