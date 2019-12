¿Por qué no soñar con ganar a Liverpool?, dice Layún; Franco Escamilla los acompañará

Monterrey, Nuevo León.- Rayados de Monterrey ya llegó a la final del Apertura 2019 en Liga Mx y ahora viajaron a Catar para Mundial de Clubes, donde podrían enfrentar a Liverpool y el jugador Miguel Layún aseguró que nada cuesta con soñar en ganarle al campeón de Champions League.

En el Aeropuerto, Layún señaló que siempre ha soñado con ir por lo más grande y no solo él, también otras personas.

El jugador señaló que a todos en la vida les han dicho que hay cosas que no se pueden lograr, pero sí han podido.

Que no podía jugar en Sevilla, la Champions League, que no merecía jugar futbol profesional, ¿por qué no soñar con que podemos ganarle a un equipo de UEFA? Después, será lo que tenga que ser”, declaró.