¿Por qué será que juega siete minutos en lugar de 90?, cuestiona Álvaro Morales a ‘Chofis’

Sé que la Chofis no se refiere a mí, porque yo critico a todos sus compañeros. Tal y como se queja él.



¡A todos!



Bueno, menos al Chevy Martínez, la verdad no lo conozco. Dicen que juega ahí. ¿O jugaba?



Chofis debe preocuparse cuando no se hable más de él.