Por sus sobrinas, Ángel Reyna pidió a Martinoli que dejara de decirle ‘pleititos’

CDMX.- En entrevista con Mauricio Pedroza y Herculez Gomez para ‘Ahora o Nunca’, Christian Martinoli reveló que el exjugador de Veracruz, Ángel Reyna, le pidió que dejara de decirle ‘pleititos’, debido a que no le gustaba el apodo a las sobrinas del exfutbolista.

En la plática, Martinoli señaló que, tras un partido de la Selección Mexicana en Panamá, Ángel Reyna se acercó y le hizo la petición de dejarle de decirle ‘pleititos’.

Estábamos platicando Jorge (Campos), Luis (García) y yo, y él llegó, muy amable la verdad, para los antecedentes de mi ‘pleititos’ y para cómo salió del América, cosas que no son leyendas, sino realidades, llegó y me dijo: ‘oye, te pido por favor, ya no me digas pletitos’, le dijo: ‘déjate de pelear’”, contó.