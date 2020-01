Alfredo Saldívar y su esposa embarazada fueron agredidos por policías

CDMX.- Mediante su cuenta de Twitter, Mariana Clemente, esposa del portero de Pumas, Alfredo Saldívar, denunció que elementos de Policía de la Ciudad de México los agredieron y quisieron sacarlos del automóvil donde iban viajando. Ella señaló que está embarazada.

Mariana Clemente detalló que “sin motivo alguno”, elementos de Policía los detuvieron. En el auto viajaban ella, el portero de Pumas y su hijo.

Una mujer quería revisar mi bolsa, al decirle que no, se me subió encima y me golpeó”, detalló.