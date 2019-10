Prensa internacional señala nula solidaridad de Tigres

Veracruz.- Lo sucedido la noche de este viernes en el Luis 'Pirata' Fuente, cuando los jugadores de Tigres no respetaron el acuerdo que habían propuesto sus iguales de Veracruz, llamó la atención de la prensa internacional por lo que los más importantes medios de comunicación dieron espacio en sus publicaciones al polémico hecho.

Y es que durante los primeros minutos del juego entre escualos y universitarios, los jugadores del puerto habían acordado prácticamente no moverse, esto en señal de protesta por la falta de pagos en los más recientes partidos de la temporada, pero al no moverse, los elementos de Tigres y entre ellos André Pierre Gignac no respetaron la idea de los jarochos por lo que dispararon a gol.

A los nueve minutos del primer tiempo, el encuentro ya estaba 3 a 0 a favor de los de la Sultana del Norte. Al final y de manera sarcástica los jugadores escualos aplaudieron a los jugadores de Tigres mientras abandonaban el terreno de juego.

Estas fueron las reacciones de la prensa:

Olé - Argentina

La solidaridad te la debo”. Por falta de pago, los jugadores de Veracruz protestaron arrancando el partido estáticos frente a Tigres. Pero, los de Monterrey, aprovecharon para hacer dos goles y sentenciar la noche en pleno acto simbólico. Calentura 1000%. ¿Vos qué hubieras hecho?”

El País - España

Las horas más bajas de los Tiburones Rojos del Veracruz, el equipo que olvidó ganar y cobrar En un suceso insólito del fútbol mexicano, los jugadores de los Tiburones Rojos salieron al campo y tras el silbatazo permanecieron inmóviles durante cuatro minutos. En ese intervalo su rival, los Tigres, anotaron dos goles. Al término de la protesta silenciosa, pero simbólica, y ya enchufados en el juego recibieron el tercero. Los jugadores del Veracruz no esperaban esa reacción de sus rivales. Tampoco los aficionados, ni el resto de gremio. El gesto del conjunto felino fue duramente reprochado por la falta de empatía. El partido terminó 1-3. La derrota número 40 en la Liga mexicana.

Torneos y Competencias - Argentina

¡EL GESTO DEL QUE HABLA EL MUNDO!



Apenas comenzado el encuentro, los jugadores del Veracruz decidieron quedarse inmóviles a modo de protesta por una gran deuda que el club mantiene con ellos y los futbolistas de Tigres aprovecharon la situación para marcar ¡2 goles!

El Diez - Honduras