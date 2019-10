Presidente del León no le cerraría las puertas al Atlético de SL ni a su afición

León.- Jesús Martínez Murguía, presidente de León, dijo que, a la espera de la resolución de la Comisión Disciplinaria sobre un posible castigo para el Estadio Alfonso Lastras tras los desmanes entre aficionados potosinos y la barra de Querétaro, el Nou Camp está listo y le garantiza seguridad a los aficionados del San Luis y al equipo rojiblanco, incluso como sede alternativa en caso de que así lo requiera.

Quisiera primero saber la resolución de la investigación que abrieron, porque no me puedo adelantar a algo que no sabemos que pueda suceder. Estamos preparados para que la afición de San Luis venga. Los ubicamos en una zona donde puedan estar seguros, acompañados de seguridad del estadio, seguridad privada y elementos de protección civil.