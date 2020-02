¿Problema ‘menor’? León, de los equipos con menos minutos para jóvenes

León, Guanajuato.- Con un total de 54, León es el tercer equipo que ha sumado menos minutos de menor en el Clausura 2020, sin embargo, una vez terminados los 90 minutos ante Monterrey, será turno de los “cachorros” de entrar en escena.

Sin tomar en cuenta el partido de este fin de semana, a La Fiera le restarían 12 más para sumar los 1,000 minutos que estableció la Liga MX en el tema de los elementos nacidos en 1998 y menores, y aunque es cierto que la institución es una de las más atrasadas luego de cuatro fechas, Ignacio Ambriz reconoció que era algo que ya estaba contemplado.

“Tenía previsto no ocuparlos mucho (a los jóvenes) en las primeras cinco jornadas, poco a poco irlos metiendo, pero después de Monterrey creo que ya tendré que empezar a meter, a sumar minutos, arriba de 60 o 70 minutos (por juego)”, dijo después del triunfo ante Morelia.

Hay talento

En palabras del estratega, La Fiera cuenta con seis jóvenes que podrían cargar en sus espaldas el peso de esta cuota, incluso tres de ellos: Saúl Zamora, Fidel Ambriz y Mauricio Isais, ya tuvieron actividad en dos de las fechas que ha disputado el club.

De estos, Fidel es el que sumó la mayor cantidad de minutos, un total de 29 en el partido ante Pachuca y en el que también ingresó Mauricio Isais, de 18 años, quien jugó un total de 19.

Por ahora, el conjunto esmeralda suma un total de 54 minutos y, es importante recordar, ya no podrá contar a Jesús Godínez entre sus “salvavidas”, pues aunque forme parte de la Selección Mexicana, el ex de Chivas es nacido en 1997 y lo que juegue ya no suma en esta lista.

Pero León no es el único que podría tener problemas en este sector, pues Monterrey (22) y San Luis (45.5) tienen los mismos inconvenientes que la institución felina; Atlas, Chivas y Cruz Azul, por el contrario, ya sumaron más de la mitad de los minutos requeridos en la campaña.