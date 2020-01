Próxima pelea de 'Canelo' no sería en el continente americano

México.- Saúl 'Canelo' Álvarez podría tener su primera contienda del año fuera del continente americano, así lo confirmó Óscar de la Hoya, actual presidente de Golden Boy Promotions.

Depende de dónde está el mejor negocio, mi trabajo es traerle el mejor negocio a Canelo y a mis peleadores”, mencionó el Presidente de Golden Boy Promotions.

Hasta el momento el púgil mexicano, solamente ha peleado en los Estados Unidos y en México, por lo que buscando que su presencia se consolide de mayor manera a nivel mundial se podría concretar una de sus próximas peleeas fuera del continente:

Saúl 'Canelo' Álvarez solamente ha peleado en México y EU.

Las Vegas es Las Vegas, pero hoy en día los boxeadores quieren pelear en Europa, en Japón, en otros lugares. Si eres Campeón Mundial, realmente quieres ser Campeón Mundial y viajar por todo el mundo. Es una gran posibilidad que Golden Boy se establezca en China, estamos hablando con otros promotores en Japón y en Europa”, agregó De la Hoya.



Uno de los nombres que suena para ser próximo rival del tapatío es Billy Joe Saunders, Campeón en las 168 libras.



"No sé qué persona ha mencionado a Saunders, pero no es el plan concreto, no hay nada por escrito, vamos a sentarnos con el equipo de Canelo y lo vamos a planificar”,señaló.