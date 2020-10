‘Pruebas PCR son una mi…’, estalla Cristiano; también muestra apoyo a Juventus

Turín.- Cristiano Ronaldo no está para el partido ante FC Barcelona de Champions League, debido a que volvió a dar positivo a COVID-19, y el portugués ‘estalló’, asegurando que las pruebas PCR son una “mi…”.

En su cuenta de Instagram, Cristiano Ronaldo señaló que se siente bien y saludable, mandando su apoyo a Juventus, pero en otro comentario, el portugués criticó las pruebas.

Las pruebas PCR son una mi…”, escribió Cristiano, pero borró el comentario.

Cristiano Ronaldo criticó las pruebas PCR

Posteriormente, Cristiano se mostró corriendo sobre una caminadora, portando la camiseta de Juventus y al bajar, hizo su característico grito de ¡Siu!

¡Vamos, muchachos! ¡Fuerza Juve!”, dijo Cristiano y en la descripción del video señaló que “todos juntos, hasta el final”.

Al perderse el partido ante FC Barcelona, no habrá duelo entre Cristiano y Lionel Messi, que no se da desde 2018, cuando el portugués jugaba en Real Madrid, y el futbolista no disputará su cuarto partido con Juventus, tras perderse dos en Serie A y uno en Champions League.

El partido entre Juventus y FC Barcelona se jugará en el estadio de la ‘Juve’ y comenzará a las 2:00 de la tarde.