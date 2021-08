Sonríen los Pumas… ¡vuelve ‘Tala’!

La cantidad de malas noticias que Pumas ha recibido en los últimos días es interminable, sin embargo, el posible regreso de Alfredo Talavera para el duelo del fin de semana contra Puebla sin duda es una luz al final del túnel.

Tan sólo un día después de la dolorosa derrota sufrida ante Necaxa, y la cual los mantiene en el sótano de la clasificación general del Apertura 2021, el conjunto universitario recibió una buena noticia con el resultado negativo de su arquero titular.

Cabe recordar que “Tala” no disputó las primeras jornadas del torneo pues estuvo concentrado con la Selección Mexicana que jugó la Copa Oro 2021, a su regreso, dio positivo en las pruebas de detección del covid-19 y tuvo que aislarse para superar esta enfermedad.

El arquero no ha tenido minutos en todo el Apertura 2021 | Foto: Captura de pantalla

Después de varios días de reposo, de acuerdo con las precauciones que se toman en estos casos, a Talavera se le realizó otra prueba y el resultado fue negativo, por lo que podrá reincorporarse a los entrenamientos a pocos días de disputarse la jornada 6.

Si Andrés Lillini lo considera, el arquero podría ser incluido en la oncena titular de los universitarios para el partido ante Puebla, clave para Pumas que luego de cinco partidos, todavía no conoce la victoria.

Importante señalar que desde que llegó a Ciudad Universitaria, Talavera se ha convertido en un elemento clave para el equipo, es de los de más experiencia y su incorporación será de ayuda para el plantel.

Julio González está entre los arqueros con más atajadas luego de cinco fechas | Foto: Captura de pantalla

No obstante, Julio González no ha tenido un mal desempeño, y si bien los resultados no lo demuestran, la tabla de atajadas lo coloca en el segundo lugar con un total de 16, sólo por debajo de Nahuel Guzmán que tiene 18.

