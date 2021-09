¡Es ‘anti-vacunas’! ‘Tala’ no jugó ante Chivas porque no ha querido vacunarse contra el covid-19

El Apertura 2021 no ha sido fácil para Alfredo Talavera: por Copa Oro, se perdió el arranque de la Liga MX; por covid-19, debutó hasta la jornada 6; y por su política anti-vacunas, no jugó el fin de semana ante Chivas en el empate que firmaron en el Olímpico Universitario.

A través de su columna en el diario Récord, el Francotirador dio a conocer todos los problemas en los que ahora está involucrado el cuadro azul y oro, por lo menos los extra cancha, pues los númericos del Apertura 2021 saltan a la vista.

Entre otros sucesos que tuvieron lugar previo al duelo ante los rojiblancos, el Francotirador mencionó la negativa de Alfredo Talavera de vacunarse contra el covid-19. Oportunidades ha tenido, pero el arquero universitario las ha desechado una y otra vez.

“Lo que sí me llama la atención, y más después de saber que Pumas sigue pagando por contagios en el club, es que justamente preguntando sobre la situación de ‘Tala’, me enteré de algo que me causa corto circuito: el portero de Pumas es de política ‘anti vacunas’, es decir, no cree que sea parte de la solución al problema de pandemia que vive hoy la humanidad”, asegura en su columna.