‘Él me habla, quería que yo fuera a Pumas’, dice Romano sobre Lillini

CDMX.- En entrevista para Fox Sports MX, Rubén Omar Romano reveló que en 2020, Andrés Lillini, cuando era técnico interino de Pumas, le ofreció llegar al equipo de la UNAM.

En Fox Sports Radio, Rubén Omar Romano contó que conoce a Andrés Lillini desde hace 20 años, ya que el técnico de Pumas estuvo en las fuerzas básicas de Monarcas Morelia, cuando contó que estuvo cerca de llegar al equipo universitario.

Cuando pasa esto de Pumas (en 2020), él me habla (por) si me interesaba Pumas, él no pensaba agarrar el equipo, estuvo interino; él quería que yo fuera. Tiene la capacidad, lo demostró”, declaró Romano.