¡Pura vida! Gustavo Matosas confirma relación con modelo Yoli Soler

Costa Rica.- Yoli Soler, modelo costarricense sería la nueva pareja de Gustavo Matosas, y el técnico subió una foto con ella en su cuenta de Instagram.

Apareciendo con una gran sonrisa, Matosas está al lado de Yoli Soler en la imagen publicada en su cuenta oficial.

En conferencia de prensa, Matosas dio a conocer que se iba de la Selección de Costa Rica por 'aburrimiento' de no estar día a día con los jugadores. Se cree que podría llegar a la dirección técnica de Atlético de San Luis de Liga Mx.

En entrevista con Viva, Yoli Soler aseguró que está muy feliz de estar con Gustavo Matosas y aseguró que el técnico es espectacular.

Nos llevamos súper bien. Me siento muy plena y feliz. Me conquistó por la persona tan humana y agradable que es. Me encanta el carisma de él y que sea deportista”, declaró a Viva de Costa Rica.