CDMX.- Se reveló la canción para el mundial de futbol Qatar 2022, siendo el tema ‘Hayya Hayya’ y recordamos otros éxitos que han servidos como temas para los Mundiales de Futbol

Qatar 2022: ‘Hayya Hayya’

Durante la ceremonia del sorteo de grupos para Qatar 2022, se reveló que ‘Hayya Hayya’, interpretado por Trinidad Cardona, Davido y AISHA, será el tema oficial del Mundial que se disputará a finales de este año.

Rusia 2018: Live It Up

Para el Mundial de Futbol pasado, Live It Up, de Nicky Jam con Will Smith y Era Istrefi fue el tema de Rusia 2018.

Brasil 2014: We Are One

¡Ya tú sabe! Pitbull, junto con Jennifer López y Claudia Leitte fueron los encargados de interpretar We Are One (Ole Ola) para el mundial de 2014.

Sudáfrica 2010: Waka Waka (This time for Africa)

Cómo olvidar el tema ‘Waka Waka’, interpretado por Shakira (Feat. Freshlyground) hace… ¡12 años!, para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Alemania 2006: The Time of Our Lives

En 2006, Il Divo y Tony Braxton fueron los encargados de interpretar el tema The Time Of Our Lives, que sirvió como canción oficial del Mundial de Alemania.

Mención honorífica: La Copa de la Vida

En Francia 98’, Ricky Martin fue el encargado de cantar ‘La Copa de la Vida’, escrita por Luis Gómez Escolar, Desmond Child y Draco Rosa, que hasta la fecha sigue vigente durante los torneos de futbol.