¿Qué? Diego Forlán reveló que pudo jugar en Liga MX

CDMX.- Actualmente el uruguayo Diego Forlán es embajador de La Liga de España y estuvo presente en la Ciudad de México, donde reveló que pudo haber llegado a la Liga Mx, o con América, como Cruz Azul.

En su intervención, Forlán señaló que siempre respetó a la Selección Mexicana, cuando jugaba con Uruguay, ya fuera en partidos amistosos u oficiales, dando la revelación sobre haber podido llegar a Liga Mx.

Hubiera sido lindo por mis características, lo que es el futbol acá en México. Sí hubo chances, no ofertas concretas, de Cruz Azul, de América, de varios equipos más”, declaró.

Diego Forlán añadió que no aceptó las propuestas de Liga MX, debido a que se encontraba en el futbol de Europa, o también llegaron cuando estaba en el futbol de Brasil o Japón.

Opté por ir a otros lugares y no acá. No se puede todo, así que, me hubiera encantado seguir”, declaró y aseguró que valoró que haya sido considerado para equipos importantes de México.