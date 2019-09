¿Qué dijo Nacho Ambriz sobre los penales que marcaron contra el León?

San Nicolás de los Garza.- Ignacio Ambriz salió satisfecho con el empate de su León ante Tigres y esquivó la polémica por los penales que se marcaron en contra de la Fiera.

Los Esmeraldas le reclaman al árbitro, César Ramos.

"Yo estoy muy lejos de las acciones (de los penales) y ahora con la ayuda del VAR, que es lo que está mandando esas acciones, no queda más que irnos a casa y seguir jugando", declaró Ambriz aún en el Estadio Universitario.

No hablo de los árbitros, no me gusta hablar de ellos, al final se marcan los penales y ya está".

Ambriz sólo mostró cierta duda por la jugada en la que Ismael Sosa quedó tendido en el área, luego de chocar con un marcador cerca del final del duelo.

César Ramos le pide a Ismael Sosa que se levante.

"Al final me queda la duda con Ismael, no la revisaron la jugada, pero al margen de todo ha sido un buen partido, nos empatan en un penal que había parado Copta y no reaccionamos, pero quedo contento porque el equipo está haciendo un gran esfuerzo ante el campeón, que normalmente juega muy bien al futbol", añadió.

Además, felicitó a Rodolfo Cota, quien atajó el primer en contra a Enner Valencia; desvió un segundo, ante Eduardo Vargas, y aunque terminó por permitir el empate en un contrarremate, confirma que merece el llamado a Selección Nacional.

La verdad que me da muchos gusto por ellos, no es fácil que un equipo tenga 10 seleccionados y creo que eso a los jugadores les debe de vestir".

Van en ascenso

Siguiendo con la felicitación a su plantilla, el técnico destacó la valentía de querer imponer su estilo en el Volcán y aceptó que poco a poco, León recupera su mejor forma.

Joel Campbell trata de conducir el balón.

"Hemos crecido, la verdad que es luchamos mucho por demostrar que no fue casualidad lo que hicimos el torneo anterior, sino que es compromiso y esfuerzo y esa forma de jugar, de pararnos al tú por tú tanto en Pachuca, Querétaro y acá lo demuestra", resaltó.

El equipo empieza a crecer, a encontrar otra vez esa forma de jugar que le gusta la gente, a los jugadores, pro quedan bastantes puntos por disputar".

Finalmente, aceptó que su meta al encarar la jornada doble era sumar sumar al menos siete de puntos. León consiguió cinco, un triunfo y dos empates, pero Nacho no reclama a su cuadro, sino que destaca la dificultad de enfrentarse a tres cuadros punteros y sumar ante todos.

Me quedo contento con lo mostrado por el equipo, que empieza a crecer".