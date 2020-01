'Qué gusto que no me olviden': La Tota Carbajal agradece su homenaje en Morelia

León.- Tanto la pasión como la entrega fueron las cualidades que Antonio Carbajal enarboló en su carrera como jugador y también como entrenador, las mismas que imprimió en Morelia durante los 12 años en los que dirigió al equipo.

No importa el paso de los años, la directiva purépecha no olvida este capítulo en la historia de la institución pues quizá sólo Ricardo Ferretti, en su segunda etapa con Tigres, podría tener la oportunidad de replicar el triunfo de pertenecer a la misma institución durante más de 10 años.

“Da gusto que a pesar de que han pasado los años, recuerdan lo que hiciste, que se quedó grabado en la tele, en le radio, en la prensa, el equipo que con poco hizo mucho, luchaban los muchachos hasta que terminaba el juego, contentos, satisfechos, orgullosos de jugar, de entregarse a la causa”, señaló el “Cinco Copas” previo al homenaje que se le realizará el sábado en Morelia.

Gracias a la distancia

“Estuve muchos años como entrenador de Morelia, cuando estuve se hizo el estadio donde se juega actualmente y fue por la marcha que llevábamos, sacamos muchos jugadores (...) un equipo con poco presupuesto pero con muchachos con mucha entrega, con mucha pasión, como a mí me gusta ver el futbol. Lograron muchas cosas”, señaló el exarquero.

Quien, sin embargo, admitió que no acudirá al evento que se realizará en honor durante el juego que iniciará a las 5 de la tarde en el Morelos, esto debido a su avanzada edad y a que su vista ya no es lo que era.

“Se comunicaron conmigo la semana pasada, les expliqué que les agradecía la invitación pero que ya no puedo ir, me da mucha tristeza que después de estar ahí saltando y gritando, me lleven dos personas que me guían, como que no me siento bien con eso. Irá uno de mis hijos en representación mía, ya lo saben los directivos y lo entendieron bien, ya tengo 90 años”, añadió.

En el Draft agarrábamos lo que quedaba de otros equipos, lo que nos ofrecían y hasta prestado, nada de compras, e hizo ruido en aquella época el Morelia, le tengo un afecto muy especial porque se comprobó que con poco dinero se puede hacer mucho, así fue”.

Carbajal cree que el reconocimiento también será una buena forma de recordar a personajes como Nicandro Ortiz, presidente del equipo, y a jugadores como el chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.