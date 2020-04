¿Qué le pasó a Almeyda? El 'Pelado' estrenó look

Estados Unidos.- Parece ser que en esta cuarentena muchos ya no saben que hacer y por ello se desatan infinidad de ideas para realizar al interior de casa, para ejemplos lo que el ex técnico de Chivas Matías Almeyda se hizo y es que en redes sociales presumió su nuevo look.

Completamente a rapa, sin pelo es como el argentino presumió un video mientras hace ejercicio, por lo que de inmediato personajes del futbol o del periodismo deportivo comenzaron a difundir este nuevo estilo que lo hace ver prácticamente irreconocible.

Say my name", es la frase con la que acompañó el video y e que justamente su apodo de toda la vida es 'Pelado'.

Aquí el video:

De esta manera la famosa 'carrilla' hizo su aparición, el actual estratega del San Jose Earthquakes en la MLS dejó boquiabiertos a todos y es que Almeyda literalmente... se peló.