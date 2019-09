¿Qué le pasó a Matosas? Sorprende transformación del ex técnico de León

León, Guanajuato.- ‘Hoy necesito volver a casa’, fue la frase que repitió Gustavo Matosas el 24 de noviembre, día en que se oficializó su salida del Club León, luego de tres años donde consiguió éxitos inimaginables para la afición de la Fiera.

Desde entonces, la polémica comenzó a rondar en torno al estratega uruguayo, que no pasó un mes en renunciar al León, cuando ya había estampado su firma con el América.

Tras dejar a León, Matosas solo ganó un título y dirigió a cinco equipos y una selección nacional.

El Atlético de San Luis es séptimo reto que toma Matosas tras dejar al León y al menos, en el comienzo, pinta bien, al ganar su primer partido de Liga Mx ante el Puebla.

La frase más común al preguntar sobre las razones de los tumbos de Matosas, es que “se lo comió el personaje”.

¿De qué hablan quienes lanzan ese argumento?

Omar Oseguera, comentarista especializado en el Club León para La Poderosa, considera que el semblante soberbio y las actitudes tipo “dandy” que caracterizan a Matosas son justo un personaje que se apaga cuando el uruguayo deja los reflectores.

“Hay a quienes molesta lo soberbio que puede ser Matosas. Su discurso a mí no me sorprende, lo conozco bien y lo conozco en modo serio, tranquilo y más que enojado”, dice Oseguera. “Lo que creo es que el crédito se le acaba, deberá ganar algo ya para empatar sus palabras con su vitrina”.

Si hay una imagen que muestra el cambio físico de Matosas desde que llegó a León, sin títulos nacionales encima, es justo su primer día en la ciudad, en septiembre de 2011.

Luis Miguel Guerrero coincide en la descripción, contrastante con la imagen de Matosas con sacos multicolores, cinturones de marca y lentes rojos, imagen con la que se dejó ver al renunciar a la selección de Costa Rica y al asumir el banquillo de San Luis.

“Recuerdo bien el día de su presentación, y con todo respeto, parecía más un oficinista que un director técnico. Pero más allá de eso, daba la impresión de ser un tipo introvertido y analítico”, redondea Luis Miguel.

Para Luis Gerardo Lugo, colaborador de Súper Deportivo y experimentado analista, Matosas se ha convertido en su peor enemigo al cortar procesos que si bien no tenían el mejor inicio, quizá pudieron darle mejores resultados con paciencia.

No se está siendo duro con él, sino realista con las acciones que ha generado”, comenta Lugo. “Tan sólo el hecho de dejar a una selección así como lo ha hecho (con Costa Rica)…. el no mantenerse con los equipos en un proceso largo habla de que hay algo en él que no encaja con el sentido común de la gente.